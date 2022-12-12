село Кескил, село Кескил, Томпонский муниципальный район, Республика Саха (Якутия) (на 2019) — Familio

Кескил

Томпонский муниципальный район, Республика Саха (Якутия) (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и населенные места 1893 года

НазваниеСословиеДворовВсего жителейСкот
Якутская область, Якутский округ, Баягантайский улус
45Сасыльский676

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Саха (Якутия), Томпонский улус
124177Кескилсело62°39'с.ш.135°01'в.д.P-53-055

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Саха (Якутия), Томпонский муниципальный район, Сельское поселение Сасыльский наслег
98650430101с Кескилсело
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