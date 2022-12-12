село Давыдовское Большое, село Давыдовское Большое, Гаврилово-Посадский муниципальный район, Ивановская область (на 2019) — Familio

Давыдовское Большое

Гаврилово-Посадский муниципальный район, Ивановская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Владимирская губерния, Суздальский уезд
5196Давыдовское большое, с. вл.при р. Ирмизи.181880239253Церковь православная 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Владимирская губерния, Суздальский уезд, Гавриловская волость
528. Большое Давыдовское (Никольская сторона), село бывшее владельческое, при реке Ирмизе, дворов 90, жителей 439, церковь православная, 7 ткц. свет.

Список населенных мест Владимирской губернии 1905 года

НазваниеЖителейДворовОт губернского городаОт уездного городаОт волостного правления
Суздальский уезд, Гавриловская волость
6136Давыдовское большое село57010854226

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ивановская область, Гаврилово-Посадский район
590209Давыдовское Большоесело56°30'40°12'O-37-129

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ивановская область, Гаврилово-Посадский муниципальный район, Шекшовское сельское поселение
24603440111с Давыдовское Большоесело
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