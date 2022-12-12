Давыдовское Большое
Гаврилово-Посадский муниципальный район, Ивановская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
5196Давыдовское большое, с. вл.при р. Ирмизи.181880239253Церковь православная 1.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
528. Большое Давыдовское (Никольская сторона), село бывшее владельческое, при реке Ирмизе, дворов 90, жителей 439, церковь православная, 7 ткц. свет.
Список населенных мест Владимирской губернии 1905 года
№НазваниеЖителейДворовОт губернского городаОт уездного городаОт волостного правления
6136Давыдовское большое село57010854226
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
590209Давыдовское Большоесело56°30'40°12'O-37-129
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
24603440111с Давыдовское Большоесело