Кожласола
Звениговский муниципальный район, Республика Марий Эл (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2398Кожла-сола, д. каз. (5)при оз. Шемъер и колодцах.6158154743Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
1178. Кожла-Сола (Пиньжедур), село бывшее государственное, при озере Шурги-Ере, дворов 16, жителей 78, церковь православная
Список селений Казанской губернии (1910–1914)
Название волостей и селенийНародностьЧисло душ обоего пола к 1907 году
ок. Кожла-сола, Помьяльскойчеремисы295Показать скан
с. Кожла-сола, Больше-Шигаковскойрусские и черемисы118Показать скан
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
190634Кожласоласело56°10'48°18'O-39-133
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
88612162116с Кожласоласело