село Кожласола, село Кожласола, Звениговский муниципальный район, Республика Марий Эл (на 2019) — Familio

Кожласола

Звениговский муниципальный район, Республика Марий Эл (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Казанская губерния, Царевококшайский уезд
2398Кожла-сола, д. каз. (5)при оз. Шемъер и колодцах.6158154743
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Казанская губерния, Царевококшайский уезд, Больше-Шигаковская волость
1178. Кожла-Сола (Пиньжедур), село бывшее государственное, при озере Шурги-Ере, дворов 16, жителей 78, церковь православная

Список селений Казанской губернии (1910–1914)

Название волостей и селенийНародностьЧисло душ обоего пола к 1907 году
Чебоксарский уезд, Помьяльская волость
ок. Кожла-сола, Помьяльскойчеремисы295
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Царевококшайский уезд, Больше-Шигаковская волость
с. Кожла-сола, Больше-Шигаковскойрусские и черемисы118
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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Марий Эл, Звениговский район
190634Кожласоласело56°10'48°18'O-39-133

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Марий Эл, Звениговский муниципальный район, Городское поселение Красногорский
88612162116с Кожласоласело
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