Населенное место

Заболотье, ф. (Табенской), жит. 7 (4 м. 3 ж.), дес. 40, у. гор. 29 в., вол. пр. 9 в., ст. кв. 39 в., ст. ж. д. Солы 45 в.

Заболотье, в. (Пекарского), жит. 11 (5 м. 6 ж.), дес. 40, у. гор. 27 в., вол. пр. 9 в., ст. кв. 38 в., ст. ж. д. Солы 45 в.