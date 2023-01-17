Заболоть
Гольшанская волость, Ошмянский уезд (на 1905)
- Статус
- не существует
- Тип
- застенок
- Координаты
- СправочникиСправочники
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Полный список населенных мест Виленской губернии 1905 года
Населенное место
Заболотье, ф. (Табенской), жит. 7 (4 м. 3 ж.), дес. 40, у. гор. 29 в., вол. пр. 9 в., ст. кв. 39 в., ст. ж. д. Солы 45 в.
Заболотье, в. (Пекарского), жит. 11 (5 м. 6 ж.), дес. 40, у. гор. 27 в., вол. пр. 9 в., ст. кв. 38 в., ст. ж. д. Солы 45 в.
Заболотье, з. (Пекарскаго, жит. 14 (7 м. 7 ж.), дес. 40, у. гор. 29 в., вол. пр. 9 в., ст. кв. 29 в., ст. ж. д. Солы 34 в.