село Широкое, село Широкое, Татищевский муниципальный район, Саратовская область (на 2019) — Familio

Широкое

Татищевский муниципальный район, Саратовская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Саратовская губерния, Саратовский уезд
28Широкое (Широкий буерак, Покровское), с. каз.при рч. Широком Буераке.268132403497Церковь православная 1. Училище. Сельское Управление. Почтовая станция. Мельниц 5. Маслобойня 1.
Показать скан

Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Саратовская губерния, Саратовский уезд, Широкинская волость
90. Широкое (Широкий Буерак), село бывшее государственное, дворов 184, жителей 1132, волостное правление (уездный город в 26 верстах), церковь православная, школа, 3 лавк Показать все

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Саратовская область, Татищевский район
52314Широкоесело51°42'с.ш.45°47'в.д.M-38-008

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Саратовская область, Татищевский муниципальный район, Идолгское сельское поселение
63646425126с Широкоесело
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close