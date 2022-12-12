хутор Бударские, хутор Бударские, Баталпашинский уезд (на 1882) — Familio

Бударские

Баталпашинский уезд (на 1882)

Статус
не существует
Тип
хутор
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Списки населённых мест Кубанской области по сведениям 1882 года

Название населённых местПоложениеВёрст от уездного городаДворовДомовМужчинЖенщинНародностьВероисповеданиеЦеркви, учебные заведения и другие объектыНа чьей земле находится
Баталпашинский уезд
5530Бударские хут., нас. каз.на обоих берег. р. Барсуки11123526великороссы, малороссыправославныеНа земле общинного владения Барсуковской станицы
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