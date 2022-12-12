деревня Бельково, деревня Бельково, Залесска волость, Осташковский уезд (на 1915) — Familio

Бельково

Залесска волость, Осташковский уезд (на 1915)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тверская губерния, Осташковский уезд
9008Бельково, д. вл.при оз. Стерже и рч. Стергут.4733114637
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Тверская губерния, Осташковский уезд, Залесская волость
976. Бельково, деревня бывшая владельческая, дворов 17, жителей 62, волостное правление (уездный город в 50 верстах). В 5 верстах — церковь православная. В 10 верстах — ц Показать все

Список населенных мест Тверской губернии 1915 года

Название селенийЧисло дворов% обложения
Осташковский уезд, Залесска волость
3Бельково241
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