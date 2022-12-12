разъезд Дяткино, разъезд Дяткино, Тарасовский муниципальный район, Ростовская область (на 2019) — Familio

Дяткино

Тарасовский муниципальный район, Ростовская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
разъезд
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Алфавитный список населенных мест области Войска Донского 1915 года

Название поселенияДворовДесятин землиМужчинЖенщинУчрежденияВерст от НовочеркасскаВерст от окружной станицы или городаВерст от волостного правления
Донецкий округ, Тарасовская волость
1301Дяткина слоб., Тарасовской волости, при реке Глубокой273966567554Сельское правление, церковь, церковно-приходская школа1603312

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ростовская область, Тарасовский район
50179Дяткинорзд.(нп)48°38'00"40°20'00"M-37-129

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ростовская область, Тарасовский муниципальный район, Дячкинское сельское поселение
60653415116рзд Дяткиноразъезд
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