село Обидимо, село Обидимо, город Тула, Тульская область (на 2019) — Familio

Обидимо

город Тула, Тульская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тульская губерния, Тульский уезд
52Обидомо (Обидимо), с. вл.при ручье Обидомском.162148221236Церковь православная 1.
Показать скан

Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Тульская губерния, Тульский уезд, Хрущевская волость
88. Рожествено (Обидимо), село бывшее владельческое, дворов 71, жителей 429, церковь православная, школа

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Тульская область, Ленинский район
8500Обидимосело54°18'с.ш.37°25'в.д.N-37-063

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Тульская область, город Тула
70701000316с Обидимосело
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close