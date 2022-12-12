деревня Лобанова Гора, деревня Лобанова Гора, Вилегодский муниципальный район, Архангельская область (на 2019) — Familio

Лобанова Гора

Вилегодский муниципальный район, Архангельская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Сольвычегодский уезд
7481Кибрино (Лобаново Гора), д. каз.при руч. Малахине.929283043
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Список населенных мест Вологодской губернии 1881 года

Название деревень и селОт уездного города верстОт волостного правления верст
Сольвычегодский уезд, Ильинско-Подомская волость
Кибрино-Лобанова гора9210

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Архангельская область, Вилегодский район
479689Лобанова Горадеревня61°03'с.ш.48°06'в.д.P-39-097

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Архангельская область, Вилегодский муниципальный район, Павловское сельское поселение
11611420186д Лобанова Горадеревня
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