село Лютенька, село Лютенька, Полтавська область (на 2018) — Familio

Лютенька

Полтавська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Полтавская губерния, Гадячский уезд
478Лютенька, мест. вл., каз. и казач.при рч. Лютеньке.242474929653135Церквей православных 3. Ярмарок 4. Базар. Завод 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Полтавская губерния, Гадячский уезд, Лютеньская волость
115. Лютенька, местечко бывшее государственное и владельческое, при речке Лютеньке, дворов 1144, жителей 6404, волостное правление (уездный город в 22 верстах), 5 церквей Показать все

Список населённых мест Полтавской губернии на 1900 год

Волости и поселенияСельские обществаОт волостиОт городаДворовДомохозяйствДомохозяевРевизских душМужчинЖенщинИтого
Гадячский уезд, Лютеньская волость
1.0Лютенька местечкоЛютеньское козаков2210238711853247723994876
1.0Лютенька местечкоЛютеньское казенных крестьян222872334976686211289

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Полтавська область
А-17868Лютенькаселоцентр сільської радир-н Гадяцькийсільрада Лютенська
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