посёлок при железнодорожной станции Валя, посёлок при железнодорожной станции Валя, Тихвинский муниципальный район, Ленинградская область (на 2019) — Familio

Валя

Тихвинский муниципальный район, Ленинградская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
посёлок при железнодорожной станции
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Новгородской губернии 1907–1913 годов

Название населённого пунктаСтан и участокКакого общества или на чьей землеЗанятых постройками дворовых местЖилых строенийЧисло мужчинЧисло женщинЧисло жителей обоего полаВёрст от уездного городаВёрст от волостного правленияВёрст от приходской церквиГлавное занятие жителейПодсобное занятие жителейЖелезная дорога, река или торговый трактПри какой водеПримечания
Тихвинский уезд, Сугоровская волость
11Валя собственная (Старая Валя) (дер.)1-го стана, 1-го зем. уч.Вальского36361361422783788земледелиелесные заработкирека Сясь.Часовня, мелочная лавка об-ва потреб., смежна с деревней Филовщина.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район
24849Валяпос.ж.-д.ст.59°43'32°56'O-36-006

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, Цвылёвское сельское поселение
41645432116п ж/д ст Валяпоселок при железнодорожной станции
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