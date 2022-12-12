село Болдыревка, село Болдыревка, Острогожский муниципальный район, Воронежская область (на 2019) — Familio

Болдыревка

Острогожский муниципальный район, Воронежская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Воронежская губерния, Коротоякский уезд
1773Болдыревка, д. каз.при рч. Девице.14831131142
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1774Болдыревка, д. вл.при рч. Девице.14854649
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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Воронежская область, Острогожский район
7230Болдыревкасело51°08'с.ш.39°03'в.д.M-37-031

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Воронежская область, Острогожский муниципальный район, Болдыревское сельское поселение
20631408101с Болдыревкасело
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