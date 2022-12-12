посёлок городского типа Бачатский, посёлок городского типа Бачатский, Беловский, Кемеровская область (на 2019) — Familio

Бачатский

Беловский, Кемеровская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
посёлок городского типа
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Томская губерния, Кузнецкий округ
2064Больше-Бачатский, улус инород.при рч. Малом Бачате.10310371249237
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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Кемеровская область, город областного подчинения Белово
118745Бачатскийпгт54°17'86°07'N-45-065

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Кемеровская область, Беловский
32707000056пгт Бачатскийпоселок городского типа
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