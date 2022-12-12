Куккуяново
Дюртюлинский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1525Кукуянова, деревня.при рч. Малой Евбазе.402096315279Мщ. — Мечеть 1. Пчеловодство.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
549. Куккуянова, деревня бывшая государственная, при речке Бурсукль-Илге, дворов 116, жителей 696, мечеть
Полный алфавитный список всех населенных мест Уфимской губернии 1905 года
№Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
13Куккуянова, д. при руч. Курсаклы-Куле, 2 мечети (постр. в 1891 и в 1890 г.г.), бак. лав., 3 х.-з. маг.4012230631569Земледелие
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
520830Куккуяновосело55°19'00"54°57'00"N-40-026
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Башкортостан, Дюртюлинский муниципальный район, Сельское поселение Куккуяновский сельсовет
80624413101с Куккуяновосело