деревня Старая Никиткина, деревня Старая Никиткина, Чистопольский уезд, Казанская губерния (на 1886) — Familio

Старая Никиткина

Чистопольский уезд, Казанская губерния (на 1886)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Казанская губерния, Чистопольский уезд
3179Старая Никиткина, д. каз.при р. Шешме.451283337301
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Казанская губерния, Чистопольский уезд, Ерыклинская волость
1479. Ст. Никиткина и Нв. Никиткина, деревня бывшая государственная, при речке Шешме, дворов 254, жителей 936, молитвенный дом, школа
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