село Хатын-Сысы, село Хатын-Сысы, Нюрбинский муниципальный район, Республика Саха (Якутия) (на 2019) — Familio

Хатын-Сысы

Нюрбинский муниципальный район, Республика Саха (Якутия) (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и населенные места 1893 года

НазваниеСословиеДворовВсего жителейСкот
Якутская область, Вилюйский округ, Мархинский улус
239Таркайский1328

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Саха (Якутия), Нюрбинский улус
132029Хатын-Сысысело63°36'с.ш.118°51'в.д.P-50-022

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Саха (Якутия), Нюрбинский муниципальный район, Сельское поселение Таркайинский наслег
98626455101с Хатын-Сысысело
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