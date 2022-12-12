деревня Яркова, деревня Яркова, Анциферовская волость, Енисейский уезд (на 1911) — Familio

Яркова

Анциферовская волость, Енисейский уезд (на 1911)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых пунктов Енисейской губернии 1911 года

НазваниеДворовМужчинЖенщинВсегоОт волостного правления
Енисейский уезд, Анциферовская волость
476Яркова (Ладыгина), д., на р. Енисее 5131166
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