Югамаш
Янаульский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
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- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1205Югомашева, деревня.при рч. Каймане.701880257240Мщ. — Мечеть 1. Училище. Мельниц водяных 2.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
822. Югомашева, деревня бывшая государственная, при речках Маконбаше и Кондае, дворов 99, жителей 544, мечеть, гак.
Полный алфавитный список всех населенных мест Уфимской губернии 1905 года
№Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
34Юго-Машева, д. при реч. Урман-Гарей, прос. дор., мечеть, 4 бак. лав., 2 вод. мел.8712180466448Земледелие
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
522345Югамашсело56°10'00"55°24'00"O-40-135
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
80659495121с Югамашсело