село Югамаш, село Югамаш, Янаульский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019) — Familio

Югамаш

Янаульский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Уфимская губерния, Бирский уезд
1205Югомашева, деревня.при рч. Каймане.701880257240Мщ. — Мечеть 1. Училище. Мельниц водяных 2.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Уфимская губерния, Бирский уезд, Кызыльяровская волость
822. Югомашева, деревня бывшая государственная, при речках Маконбаше и Кондае, дворов 99, жителей 544, мечеть, гак.

Полный алфавитный список всех населенных мест Уфимской губернии 1905 года

Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
Бирский уезд, Кызылъяровская волость
34Юго-Машева, д. при реч. Урман-Гарей, прос. дор., мечеть, 4 бак. лав., 2 вод. мел.8712180466448Земледелие

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Башкортостан, Янаульский район
522345Югамашсело56°10'00"55°24'00"O-40-135

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Башкортостан, Янаульский муниципальный район, Сельское поселение Ямадинский сельсовет
80659495121с Югамашсело
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