Кзыл-Чишма
Батыревский район, Чувашская Республика (на 2018)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
- Координаты
- СправочникиСправочники
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
750Убей-Начарово, д. лашм.на л. б. рч. Шихарданки.341827154155Мечеть магометанская 1.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
492. Убей Начарова, деревня бывшая государственная и удельная, дворов 77, жителей 484, мечеть
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
141485Кзыл-Чишмадеревня55°00'с.ш.47°49'в.д.N-38-048