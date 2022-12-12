село Барыкино, село Барыкино, Тарбагатайский муниципальный район, Республика Бурятия (на 2019) — Familio

Барыкино

Тарбагатайский муниципальный район, Республика Бурятия (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и населенные места 1893 года

НазваниеСословиеДворовВсего жителейСкот
Забайкальская область, Верхнеудинский округ, Ключевская волость
408Барыкинское сел.Крестьянских дворов: 60. Остальных дворов: 3. Всех дворов: 63. 449

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Бурятия, Тарбагатайский район
154917Барыкиносело51°14'с.ш.107°11'в.д.M-48-035

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Бурятия, Тарбагатайский муниципальный район, Барыкинское сельское поселение
81650405101с Барыкиносело
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