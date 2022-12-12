деревня Батина, деревня Батина, Кудымкарский муниципальный район, Пермский край (на 2019) — Familio

Батина

Кудымкарский муниципальный район, Пермский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пермская губерния, Соликамский уезд
7525Батина, дер.при рч. Егве, на лев. стор.2631530122128Часовня православная 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Пермская губерния, Соликамский уезд, Егвинская волость
1631. Батина, деревня бывшая владельческая, при речке Егве, дворов 37, жителей 259, часовня

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Пермский край, Кудымкарский район
796792Батинадеревня59°05'00"54°50'00"O-40-026

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Пермский край, Кудымкарский муниципальный район, Егвинское сельское поселение
57821414146д Батинадеревня
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