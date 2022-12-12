деревня Стаи, деревня Стаи, Руднянский муниципальный район, Смоленская область (на 2019) — Familio

Стаи

Руднянский муниципальный район, Смоленская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населенных мест Могилёвской губернии 1910 года

№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
Оршанский уезд, Микулинская волость
70Дер. Стаипроселкер. р. Черницы и КучицыНовосельск. с. о. 34100124Микулинск. пр. 15075
78Им. Стаипроселкенеткр. А. И. Сидоровичу, прав. 134Старо-Бельск. пр. 19595

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Смоленская область, Руднянский район
180095Стаидеревня55°01'00"30°57'00"N-36-026

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Смоленская область, Руднянский муниципальный район, Кругловское сельское поселение
66638438136д Стаидеревня
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