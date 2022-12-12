село Большой Сардек, село Большой Сардек, Кукморский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019) — Familio

Большой Сардек

Кукморский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вятская губерния, Малмыжский уезд
7991Сардык большой, д. каз.при рчч. Бурце и Сардынке.3327206732716Мечети 2. Фабрика китаичная.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Вятская губерния, Малмыжский уезд, Сардыкбашская волость
646. Большой Сардык, деревня бывшая государственная, при речках Сардыке и Бурце, дворов 138, жителей 1311, 2 мечети

Татарская энциклопедия

Название на татарском языкеНазвание на русском языкеИсточник
Олы СәрдекБольшой СардекТатарская энциклопедия: В 6 т. / Гл. ред. М.Х. Хасанов, отв. ред. Г.С. Сабирзянов. – Казань: Институт Татарской энциклопедии АН РТ, 2002. – Т. 1: А–В. – 672 с.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Татарстан, Кукморский район
142813Большой Сардексело56°17'50°43'O-39-138

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Татарстан (Татарстан), Кукморский муниципальный район, Большесардекское сельское поселение
92633416101с Большой Сардексело
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