деревня Старые Селища, деревня Старые Селища, Оханский, Пермский край (на 2019) — Familio

Старые Селища

Оханский, Пермский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пермская губерния, Оханский уезд
4903Селища старые, дер.при рч. Шапае большом.171544110134
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Пермская губерния, Оханский уезд, Острожская волость
1521. Старые Селища, деревня бывшая владельческая, при речке Шанае, дворов 43, жителей 265, часовня

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Пермский край, Оханский район
733615Старые Селищадеревня57°39'00"55°07'00"O-40-087

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Пермский край, Оханский
57729000296д Старые Селищадеревня
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