село Терси, село Терси, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019) — Familio

Терси

Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вятская губерния, Елабужский уезд
3701Терси, сц. вл.при рч. Чаже.8339122431452Мечеть. Училище. Мельница.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Вятская губерния, Елабужский уезд, Терсинская волость
396. Терси, слобода бывшая владельческая, при речке Чаже, дворов 134, жителей 729, волостное правление (уездный город в 83 верстах), мечеть, земская почтовая станция

Татарская энциклопедия

Название на татарском языкеНазвание на русском языкеИсточник
ТирсәТерсиТатарская энциклопедия: В 6 т. / Гл. ред. М.Х. Хасанов, отв. ред. Г.С. Сабирзянов. – Казань: Институт Татарской энциклопедии АН РТ, 2010. – Т. 5: Р–С–Т. – 736 с.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Татарстан, Агрызский район
189891Терсисело56°20'52°54'O-39-130

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Татарстан (Татарстан), Агрызский муниципальный район, Терсинское сельское поселение
92601491101с Терсисело
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