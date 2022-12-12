село Янгличи, село Янгличи, Канашский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия (на 2019) — Familio

Янгличи

Канашский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Казанская губерния, Цывильский уезд
2702Новопоселенные Янгличи, д. каз.при кл. Вотлан.651259179192
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Казанская губерния, Цивильский уезд, Ново-Мамеевская волость
1291. Новопоселенные Янгличи, деревня бывшая государственная, при речке Хирла-сирме, дворов 67, жителей 335, школа

Список селений Казанской губернии (1910–1914)

Название волостей и селенийНародностьЧисло душ обоего пола к 1907 году
Цивильский уезд, Ново-Мамеевская волость
с. Новопоселенные Янгличи, Нов.-Мамеевскойчуваши614 По данным Волостн. Правления.
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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Чувашская Республика, Канашский район
141453Янгличисело55°27'с.ш.47°18'в.д.N-38-023

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Чувашская Республика - Чувашия, Канашский муниципальный район, Янгличское сельское поселение
97616488101с Янгличисело
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