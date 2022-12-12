Кузьминское
Кузьминская волость, Кологривский уезд (на 1907)
- Статус
- не существует
- Тип
- сельцо
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
7122Кузьминское, сц.при рч. Черепихе.34456912Заводы: сыроваренный и винокуренный.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
797. Кузьминская, усадьба владельческая, при речке Черепихе, волостное правление (уездный город в 40 верстах), винокуренных завод, Сыров. зав., лавка, кузница
Список населённых мест Костромской губернии по сведениям 1907 года
Название селенияПоложениеЖелезная дорога, шоссе, торговая дорогаВёрст до уездного городаДворов (на 1907 год)Душ обоего пола (на 1907 год)Мужчин (на 1897 год)Женщин (на 1897 год)Обоего пола (на 1897 год)Фабрики, заводы и прочие промышленные заведенияПреобладающий промысел (кроме земледелия)
Кузьминское ус. ш.рч. ЧернихаКл.4011989138129вин. з., сыр. з—Показать скан