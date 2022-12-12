село Животовка, село Животовка, Вінницька область (на 2018) — Familio

Животовка

Вінницька область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Киевская губерния, Липовецкий уезд, Оратовская волость
766. Животовка, село бывшее владельческое, при реке Роси, дворов 210, жителей 1354, церковь православная, школа, 3 питейных дома, кзн., 2 водяных мельницы

Список населённых мест Киевской губернии 1900 года

Наименование населённых пунктов
Липовецкий уезд, Оратовская волость
Животовка село.

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Вінницька область
А-2027Животівкаселоцентр сільської радир-н Оратівськийсільрада Животівська
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