деревня Митьково, деревня Митьково, Вяземский муниципальный район, Смоленская область (на 2019) — Familio

Митьково

Вяземский муниципальный район, Смоленская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Смоленская губерния, Юхновский уезд
11841Митьково, с. вл.при рч. Молотке.7525238097Церквей православных 2.
Показать скан

Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Смоленская губерния, Юхновский уезд, Митьковская волость
589. Митьково, село бывшее владельческое, при реке Молодке, дворов 27, жителей 144, волостное правление, (уездный город в 75 верстах), 2 церкви православные, 2 ярм. В 2 в Показать все

Список населенных мест Смоленской губернии 1904 года

НаименованиеТипОт уездного городаДворовМужчинЖенщинЦеркви и прочие здания
Юхновский уезд, Митьковская волость
219МитьковоДеревня75269077Церковь, министерское училище, ярмарки: 16 августа, 21 ноября, торговый чулан.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Смоленская область, Вяземский район
177227Митьководеревня55°12'00"34°30'00"N-36-034

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Смоленская область, Вяземский муниципальный район, Степаниковское сельское поселение
66605476141д Митьководеревня
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close