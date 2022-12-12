Митьково
Вяземский муниципальный район, Смоленская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
11841Митьково, с. вл.при рч. Молотке.7525238097Церквей православных 2.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
589. Митьково, село бывшее владельческое, при реке Молодке, дворов 27, жителей 144, волостное правление, (уездный город в 75 верстах), 2 церкви православные, 2 ярм. В 2 в Показать все
Список населенных мест Смоленской губернии 1904 года
№НаименованиеТипОт уездного городаДворовМужчинЖенщинЦеркви и прочие здания
219МитьковоДеревня75269077Церковь, министерское училище, ярмарки: 16 августа, 21 ноября, торговый чулан.
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
177227Митьководеревня55°12'00"34°30'00"N-36-034
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
66605476141д Митьководеревня