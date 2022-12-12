деревня Якубово, деревня Якубово, Сафоновский муниципальный район, Смоленская область (на 2019) — Familio

Якубово

Сафоновский муниципальный район, Смоленская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Смоленская губерния, Дорогобужский уезд
5232Якубово, д. каз.при рч. Перемче.231286054
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Смоленская губерния, Дорогобужский уезд, Вышегорская волость
274. Якубова, деревня бывшая государственная, дворов 12, жителей 102, кирпичный завод, водяная мельница

Список населенных мест Смоленской губернии 1904 года

НаименованиеТипОт уездного городаДворовМужчинЖенщинЦеркви и прочие здания
Дорогобужский уезд, Вышегорская волость
197ЯкубовоДеревня32248679Мельница.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Смоленская область, Сафоновский район
213998Якубоводеревня55°04'00"33°06'00"N-36-031

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Смоленская область, Сафоновский муниципальный район, Пушкинское сельское поселение
66641480186д Якубоводеревня
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