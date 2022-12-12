Ильинское
Холмский муниципальный район, Новгородская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
14084Ильинское, дер.при р. Ловати.236186667Волостное правление.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
456. Ильинская, деревня бывшая владельческая, при реке Ловати, дворов 26, жителей 121, волостное правление (уездный город в 22 верстах), син. В 5 верстах — лвк., постоялы Показать все
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
59316Ильинскоедеревня57°03'00"30°54'00"O-36-098
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
49647413156д Ильинскоедеревня