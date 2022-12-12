Пиявочное
Арзамасский муниципальный район, Нижегородская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
656Пиявочное озеро, д. вл.при оз. Пиявочном.28—69279322Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
384. Пиявочное Озеро, деревня бывшая владельческая, дворов 101, жителей 600, дегтярный завод, 4 ветряных мельницы, кирпичный завод, кузница
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
18665Пиявочноедеревня55°33'43°31'N-38-016
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Нижегородская область, Арзамасский муниципальный район, Сельское поселение Балахонихинский сельсовет
22603408151д Пиявочноедеревня