деревня Бабичи, деревня Бабичи, Чечерский район, Гомельская область (на 2021) — Familio

Бабичи

Чечерский район, Гомельская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Могилевская губерния, Рогачевский уезд, Покотская волость
432. Бабичи, деревня бывшая владельческая, дворов 164, жителей 898, 2 ветряные мельницы

Список населенных мест Могилёвской губернии 1910 года

№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
Гомельский уезд, Покотская волость
11Дер. Бабичиторг. тр. руч. БелынкаБабичскому с. о. 2811003962Федоровского пр. 14060

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Гомельская область, Чечерский район, Нисимковичский сельсовет
д Бабичи417

Населённые пункты Республики Беларусь по данным государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Гомельская область, Чечерский район, Нисимковичский сельсовет
д. Бабичи216
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