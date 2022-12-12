посёлок городского типа Волховский, посёлок городского типа Волховский, Новгородский район, Новгородская область (на 2018) — Familio

Волховский

Новгородский район, Новгородская область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
посёлок городского типа
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Новгородской губернии 1907–1913 годов

Название населённого пунктаСтан и участокКакого общества или на чьей землеЗанятых постройками дворовых местЖилых строенийЧисло мужчинЧисло женщинЧисло жителей обоего полаВёрст от уездного городаВёрст от волостного правленияВёрст от приходской церквиГлавное занятие жителейПодсобное занятие жителейЖелезная дорога, река или торговый трактПри какой водеПримечания
Новгородский уезд, Троицкая волость
44Новое Усть (Питьба) (дер.)3-го стана, 5-го зем. уч.Ново-Успенск.22298577162975земледелиеручей Питьба, Петербургское шоссе.речкаЧасовня, смежна с Трубичинск. кзрм.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Новгородская область, Новгородский район
60132Волховскийпгт58°35'00"31°19'00"O-36-051
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