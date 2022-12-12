деревня Сутоко-Рядок, деревня Сутоко-Рядок, Боровичский муниципальный район, Новгородская область (на 2019) — Familio

Сутоко-Рядок

Боровичский муниципальный район, Новгородская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Новгородская губерния, Боровичский уезд, Рядовская волость
260. Рядок (Сутоки), погост бывший владельческий, при реке Крупе, дворов 36, жителей 216, волостное правление (уездный город в 18 верстах), церковь православная, лавка, т Показать все

Список населённых мест Новгородской губернии 1907–1913 годов

Название населённого пунктаСтан и участокКакого общества или на чьей землеЗанятых постройками дворовых местЖилых строенийЧисло мужчинЧисло женщинЧисло жителей обоего полаВёрст от уездного городаВёрст от волостного правленияВёрст от приходской церквиГлавное занятие жителейПодсобное занятие жителейЖелезная дорога, река или торговый трактПри какой водеПримечания
Боровичский уезд, Рядовская волость
43Рядок (дер.)1-го стана, 5-го зем. уч.Рядовского609714517031516см.см.земледелиестр. зар.река Крупа.Хлебо-запасный магазин, мелочная лавка, винная лавка, 5 чул. маст., смежна с погостом Сутоки.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Новгородская область, Боровичский район
58903Сутоко-Рядокдеревня58°16'00"33°43'00"O-36-068

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Новгородская область, Боровичский муниципальный район, Травковское сельское поселение
49606455216д Сутоко-Рядокдеревня
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