село Ильинское, село Ильинское, Зеленодольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019) — Familio

Ильинское

Зеленодольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Казанская губерния, Казанский уезд
285Ильинское, с. каз.при оз. безымянном.294938160122Церковь православная 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Казанская губерния, Казанский уезд, Ильинская волость
89. Ильинское, село бывшее государственное, дворов 74, жителей 384, волостное правление (уездный город в 35 верстах), церковь православная. В 4 верстах — суконп. ф. В 6 в Показать все

Список селений Казанской губернии (1910–1914)

Название волостей и селенийНародностьЧисло душ обоего пола к 1907 году
Казанский уезд, Ильинская волость
с. Ильинское, Ильинскойрусские574
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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Татарстан, Зеленодольский район
189918Ильинскоесело55°53'48°40'N-39-002

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Татарстан (Татарстан), Зеленодольский муниципальный район, Айшинское сельское поселение
92628404106с Ильинскоесело
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