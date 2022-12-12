село Старый Куюк, село Старый Куюк, Янаульский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019) — Familio

Старый Куюк

Янаульский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Уфимская губерния, Бирский уезд
1319Куюкова, деревня.при рч. Кундакле.1405062197183Б. — Мечеть 1. Училище. Лесной промысел.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Уфимская губерния, Бирский уезд, Байгузинская волость
591. Куюкова, деревня бывшая государственная, при речке Кундакле, дворов 67, жителей 418, мечеть, школа

Полный алфавитный список всех населенных мест Уфимской губернии 1905 года

Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
Бирский уезд, Байгузинская волость
19Куюкова, д. при реч. Кундукай, на прос. дор., мечеть, бак. лав.13019130356360Земледелие

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Башкортостан, Янаульский район
522503Старый Куюксело56°18'00"55°03'00"O-40-135

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Башкортостан, Янаульский муниципальный район, Сельское поселение Истякский сельсовет
80659435106с Старый Куюксело
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