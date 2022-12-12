Старый Куюк
Янаульский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1319Куюкова, деревня.при рч. Кундакле.1405062197183Б. — Мечеть 1. Училище. Лесной промысел.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
591. Куюкова, деревня бывшая государственная, при речке Кундакле, дворов 67, жителей 418, мечеть, школа
Полный алфавитный список всех населенных мест Уфимской губернии 1905 года
№Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
19Куюкова, д. при реч. Кундукай, на прос. дор., мечеть, бак. лав.13019130356360Земледелие
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
522503Старый Куюксело56°18'00"55°03'00"O-40-135
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
80659435106с Старый Куюксело