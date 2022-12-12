деревня Ерыкла, деревня Ерыкла, Клявлинский муниципальный район, Самарская область (на 2019) — Familio

Ерыкла

Клявлинский муниципальный район, Самарская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Самарская губерния, Бугульминский уезд, Елизаветинская волость
244. Ерыкла (Нв. Урдала), деревня бывшая государственная, при речке Ерыкле, дворов 65, жителей 548

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Самарская область, Клявлинский район
56721Ерыкладеревня54°24'с.ш.52°02'в.д.N-39-057

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Самарская область, Клявлинский муниципальный район, Сельское поселение Черный Ключ
36622468108д Ерыкладеревня
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