деревня Хаерино, деревня Хаерино, Канский муниципальный район, Красноярский край (на 2019) — Familio

Хаерино

Канский муниципальный район, Красноярский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Енисейская губерния, Канский округ
750Хавринская, д. каз.при рч. Курыше.3513032159161
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Список населённых пунктов Енисейской губернии 1911 года

НазваниеДворовМужчинЖенщинВсегоОт волостного правления
Канский уезд, Анцирская волость
943Хаерина, д., на рч. Курыше; 1-кл. шк. М. Н. Пр.; хлеб.-з. маг.11849157420

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Красноярский край, Канский район
167000Хаеринодеревня56°21'95°12'O-46-131

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Красноярский край, Канский муниципальный район, Сельское поселение Краснокурышинский сельсовет
4621422116д Хаерино#Н/Д
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