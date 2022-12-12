улус Бабанаковский, улус Бабанаковский, Телеутские 1, 2, 3 частей и Ашкыштымская 1 половины инородные управы, Кузнецкий уезд (на 1911) — Familio

Бабанаковский

Телеутские 1, 2, 3 частей и Ашкыштымская 1 половины инородные управы, Кузнецкий уезд (на 1911)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
улус
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Томская губерния, Кузнецкий округ
2070Бабанаковский (Бабонаков), улус инород.при рч. Малом Бачате.11011037109102Часовня православная.
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Список населенных мест Томской губернии на 1911 год

№№ по порядкуНаселённые местаВёрст от ТомскаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияЧисло дворов
Кузнецкий уезд, Телеутские 1, 2, 3 частей и Ашкыштымская 1 половины инородные управы
6Дер. Бобонакова3001201562
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