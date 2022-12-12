деревня Боркова, деревня Боркова, Atašienes pagasts, Jēkabpils novads (на 2019) — Familio

Боркова

Atašienes pagasts, Jēkabpils novads (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Витебская губерния, Режицкий уезд, Борховская волость
317. Борховское, в. првл., школа. В ½ версты — пог. Борховский, церковь римско-католическая, лавка, торжок 29 июня, 21 августа, 11 сентября и 9 октября. В 1½ верстах — ус Показать все

Адресный реестр населённых пунктов Латвии

NosaukumsAgrāk rajonsURL
Jēkabpils novads, Atašienes pagasts
Borkovaagrāk Jēkabpils rajonshttps://vietvardi.lgia.gov.lv/vv/to_www_obj.objekts?p_id=54863
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