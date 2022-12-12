Боркова
Atašienes pagasts, Jēkabpils novads (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
317. Борховское, в. првл., школа. В ½ версты — пог. Борховский, церковь римско-католическая, лавка, торжок 29 июня, 21 августа, 11 сентября и 9 октября. В 1½ верстах — ус Показать все
Адресный реестр населённых пунктов Латвии
NosaukumsAgrāk rajonsURL
Borkovaagrāk Jēkabpils rajonshttps://vietvardi.lgia.gov.lv/vv/to_www_obj.objekts?p_id=54863