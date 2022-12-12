село Грицков, село Грицков, Хмельницька область (на 2018) — Familio

Грицков

Хмельницька область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Подольская губерния, Каменец-Подольский уезд, Смотричская волость
113. Грицков, село бывшее владельческое, при реке Смотриче, дворов 94, жителей 640, церковь православная, школа, питейный дом, водяная мельница

Населенные места Подольской губернии 1905 года

НазваниеДворовЧисло жителейВёрст до уездного городаВёрст до волостного правления
Каменецкий уезд, Смотричская волость
Грицков1751002377

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Хмельницька область
А-25900Грицьківселор-н Городоцькийсільрада Великокарабчіївська
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