деревня Шаршада, деревня Шаршада, Алнашский муниципальный район, Удмуртская Республика (на 2019) — Familio

Шаршада

Алнашский муниципальный район, Удмуртская Республика (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Удмуртская Республика, Алнашский район
718182Шаршададеревня56°14'00"52°25'00"O-39-141

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Удмуртская Республика, Алнашский муниципальный район, Удмурт-Тоймобашское сельское поселение
94602490126д Шаршададеревня
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