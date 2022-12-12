Старое Альметьево
Нурлатский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
3333Старая Альметева, д. каз.при рч. Мурасе.712098643658Мечеть магометанская.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
1563. Ст. Альметева, деревня бывшая государственная, при речках Урюме и Мурасе, дворов 265, жителей 1661, волостное правление (уездный город в 71 версте), мечеть, лавка, Показать все
Список селений Казанской губернии (1910–1914)
Название волостей и селенийНародностьЧисло душ обоего пола к 1907 году
с. Альметево Старое, Старо-Альметевскойрусские и татары2206Показать скан
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
189715Старое Альметьевосело54°47'50°21'N-39-041
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Татарстан (Татарстан), Нурлатский муниципальный район, Староальметьевское сельское поселение
92646472101с Старое Альметьевосело
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