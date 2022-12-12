село Старое Альметьево, село Старое Альметьево, Нурлатский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019) — Familio

Старое Альметьево

Нурлатский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Казанская губерния, Чистопольский уезд
3333Старая Альметева, д. каз.при рч. Мурасе.712098643658Мечеть магометанская.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Казанская губерния, Чистопольский уезд, Старо-Альметевская волость
1563. Ст. Альметева, деревня бывшая государственная, при речках Урюме и Мурасе, дворов 265, жителей 1661, волостное правление (уездный город в 71 версте), мечеть, лавка, Показать все

Список селений Казанской губернии (1910–1914)

Название волостей и селенийНародностьЧисло душ обоего пола к 1907 году
Чистопольский уезд, Старо-Альметевская волость
с. Альметево Старое, Старо-Альметевскойрусские и татары2206
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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Татарстан, Нурлатский район
189715Старое Альметьевосело54°47'50°21'N-39-041

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Татарстан (Татарстан), Нурлатский муниципальный район, Староальметьевское сельское поселение
92646472101с Старое Альметьевосело
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