село Коркино, село Коркино, Частоостровская волость, Красноярский уезд (на 1911) — Familio

Коркино

Частоостровская волость, Красноярский уезд (на 1911)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Енисейская губерния, Красноярский округ
119Коркино, с. каз.при р. Енисее.1225121439428Церковь православная.
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Список населённых пунктов Енисейской губернии 1911 года

НазваниеДворовМужчинЖенщинВсегоОт волостного правления
Красноярский уезд, Частоостровская волость
1673Коркинское, с., на р. Енисее; церк. Вознесенская [3]; ц.-пр. шк.; хлеб.-з. маг.11131835423
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