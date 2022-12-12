деревня Большое Кротово, деревня Большое Кротово, Пинежский муниципальный район, Архангельская область (на 2019) — Familio

Большое Кротово

Пинежский муниципальный район, Архангельская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Архангельская губерния, Пинежский уезд, Никитинская волость
428. Кротова Большая (Кротовское, Никитинская д.), деревня бывшая государственная, при речке Покшеньге, дворов 23, жителей 138, часовня, кирпичный завод

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Архангельская область, Пинежский район
84452Большое Кротоводеревня63°56'с.ш.44°13'в.д.P-38-005

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Архангельская область, Пинежский муниципальный район, Покшеньгское сельское поселение
11648428106д Большое Кротоводеревня
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