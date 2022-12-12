деревня Малое Гангозеро, деревня Малое Гангозеро, Кондопожский муниципальный район, Республика Карелия (на 2019) — Familio

Малое Гангозеро

Кондопожский муниципальный район, Республика Карелия (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Олонецкая губерния, Петрозаводский уезд
324Гангозеро (пос.: Гангозеро восточное и Гангозеро западное), д.при Гангозере.782029113112Часовня православная. Мельниц 3.
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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Карелия, Кондопожский район
405286Малое Гангозеродеревня62°07'34°39'P-36-070

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Карелия, Кондопожский муниципальный район, Новинское сельское поселение
86615430121д Малое Гангозеродеревня
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