деревня Завечелье, деревня Завечелье, Ушачский район, Витебская область (на 2021) — Familio

Завечелье

Ушачский район, Витебская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Витебская губерния, Лепельский уезд, Бельская волость
148. Завечелье, село бывшее владельческое, при реке Выдренке, дворов 29, жителей 218, церковь православная

Список населённых мест Витебской губернии 1906 года

НазваниеТипПри какой водеПриходЧья земляДворов
Лепельский уезд, Бельская волость
32Завечелье (с погостом Завечелье и корчмой)селениеВеселовка, речкаЗавечельского, православногоЗавечельскому сельскому обществу46
61ЗавечельеимениеВыдренка, речкаЗавечельского, православногоИ. И. Балычеву, двор. , прав.3
69ЗавечельепогостВеселовка, речкаЗавечельского, православногопричту Завечельской церкви3

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Витебская область, Ушачский район, Сорочинский сельсовет
д Завечелье101

Населённые пункты Республики Беларусь по данным государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Витебская область, Ушачский район, Сорочинский сельсовет
д. Завечелье81
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