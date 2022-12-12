село Ройлянка, село Ройлянка, Одеська область (на 2018) — Familio

Ройлянка

Одеська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Бессарабская область, Аккерманский уезд
242Райлянка, с. каз.при рч. Каляеве.45209670575Церковь православная 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Бессарабская губерния, Аккерманский уезд, Ивановско-Русская волость
148. Раилянка, село бывшее государственное, дворов 248, жителей 680, церковь православная, школа, почтовая станция

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Одеська область
А-17505Ройлянкаселоцентр сільської радир-н Саратськийсільрада Ройлянська
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